Бессердечный угонщик на Харьковщине украл мопед, водителю которого стало плохо
Увидев, что водитель лежит на обочине дороги, мужчина решил не оказывать ему помощь, а, пользуясь случаем, угнать мопед.
«Мужчина, имея неснятую и непогашенную судимость, в июле прошлого года совершил новое преступление. Событие произошло в пгт Малиновка Чугуевского района. Злоумышленник увидел, что на обочине дороги лежит мопед Honda, а рядом находится водитель мопеда, которому стало плохо. Вместо того чтобы оказать помощь, мужчина решил воспользоваться ситуацией. Осознав, что потерпевший находится в беспомощном состоянии и никак не может ему помешать, злоумышленник сел на мопед, с помощью ключей, находившихся в замке зажигания, запустил двигатель и уехал с места происшествия. Медицинскую помощь пострадавшему оказали приехавшие вскоре врачи», — описали события в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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За такое поведение и угон злоумышленник получил пять лет лишения свободы. Но суд первой инстанции попытался вновь освободить его от тюрьмы, дав испытательный срок на год. Прокуроры обжаловали это решение. Апелляционный суд согласился с их аргументами. Так что ближайшие пять лет бессердечный угонщик проведет в тюрьме.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Увидев, что водитель лежит на обочине дороги, мужчина решил не оказывать ему помощь, а, пользуясь случаем, угнать мопед".