Безсердечний викрадач на Харківщині вкрав мопед, водієві якого стало погано

Побачивши, що водій лежить на узбіччі дороги, чоловік вирішив не надавати йому допомоги, а, користуючись нагодою, викрасти мопед.

“Чоловік, маючи незняту і непогашену судимість, у липні минулого року вчинив новий злочин. Подія трапилась в смт Малинівка Чугуївського району. Зловмисник побачив, що на узбіччі дороги лежить мопед “Honda”, а поруч знаходиться водій мопеда, якому стало зле. Замість того, щоб надати допомогу, чоловік вирішив скористатися ситуацією. Усвідомивши, що потерпілий знаходиться у безпорадному стані та ніяк не може йому завадити, зловмисник сів на мопед, за допомогою ключів, які знаходилися в замку запалювання, запустив двигун та поїхав з місця події. Медичну допомогу потерпілому надали лікарі, які приїхали незабаром“, – описали події у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За таку поведінку та викрадення зловмисник отримав п’ять років позбавлення волі. Але суд першої інстанції спробував знову визволити його від в’язниці, давши випробувальний термін на рік. Прокурори оскаржили це рішення. Апеляційний суд погодився з їхніми аргументами. Тож найближчі п’ять років безсердечний викрадач проведе у в’язниці.