Безсердечний викрадач на Харківщині вкрав мопед, водієві якого стало погано
Побачивши, що водій лежить на узбіччі дороги, чоловік вирішив не надавати йому допомоги, а, користуючись нагодою, викрасти мопед.
“Чоловік, маючи незняту і непогашену судимість, у липні минулого року вчинив новий злочин. Подія трапилась в смт Малинівка Чугуївського району. Зловмисник побачив, що на узбіччі дороги лежить мопед “Honda”, а поруч знаходиться водій мопеда, якому стало зле. Замість того, щоб надати допомогу, чоловік вирішив скористатися ситуацією. Усвідомивши, що потерпілий знаходиться у безпорадному стані та ніяк не може йому завадити, зловмисник сів на мопед, за допомогою ключів, які знаходилися в замку запалювання, запустив двигун та поїхав з місця події. Медичну допомогу потерпілому надали лікарі, які приїхали незабаром“, – описали події у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Читайте також: Украв машину і мопед, підібравши ключі. На Харківщині затримали угонщика
За таку поведінку та викрадення зловмисник отримав п’ять років позбавлення волі. Але суд першої інстанції спробував знову визволити його від в’язниці, давши випробувальний термін на рік. Прокурори оскаржили це рішення. Апеляційний суд погодився з їхніми аргументами. Тож найближчі п’ять років безсердечний викрадач проведе у в’язниці.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Безсердечний викрадач на Харківщині вкрав мопед, водієві якого стало погано»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Побачивши, що водій лежить на узбіччі дороги, чоловік вирішив не надавати йому допомоги, а, користуючись нагодою, викрасти мопед".