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Украв машину і мопед, підібравши ключі. На Харківщині затримали угонщика

Події 18:25   31.05.2023
Оксана Якушко
Украв машину і мопед, підібравши ключі. На Харківщині затримали угонщика

На Харківщині поліцейські викрили чоловіка, який поцупив чужий транспорт. 

Із заявою про злочин до поліції звернувся 36-річний житель міста Красноград. Чоловік розповів, що не знайшов свій автомобіль ВАЗ-1119, який раніше припаркував біля будинку.

Правоохоронці встановили, що вкрав машину 33-річний мешканець району. Він угнав автомобіль, підібравши ключі.

Окрім цього на території домоволодіння порушника правоохоронці знайшли мопед марки «Honda», що належить 24-річному чоловіку.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 18:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські викрили чоловіка, який поцупив чужий транспорт. ".