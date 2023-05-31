Украв машину і мопед, підібравши ключі. На Харківщині затримали угонщика
На Харківщині поліцейські викрили чоловіка, який поцупив чужий транспорт.
Із заявою про злочин до поліції звернувся 36-річний житель міста Красноград. Чоловік розповів, що не знайшов свій автомобіль ВАЗ-1119, який раніше припаркував біля будинку.
Правоохоронці встановили, що вкрав машину 33-річний мешканець району. Він угнав автомобіль, підібравши ключі.
Окрім цього на території домоволодіння порушника правоохоронці знайшли мопед марки «Honda», що належить 24-річному чоловіку.
За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2023 в 18:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські викрили чоловіка, який поцупив чужий транспорт. ".