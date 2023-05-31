Украв машину і мопед, підібравши ключі. На Харківщині затримали угонщика

На Харківщині поліцейські викрили чоловіка, який поцупив чужий транспорт.

Із заявою про злочин до поліції звернувся 36-річний житель міста Красноград. Чоловік розповів, що не знайшов свій автомобіль ВАЗ-1119, який раніше припаркував біля будинку.

Правоохоронці встановили, що вкрав машину 33-річний мешканець району. Він угнав автомобіль, підібравши ключі.

Окрім цього на території домоволодіння порушника правоохоронці знайшли мопед марки «Honda», що належить 24-річному чоловіку.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.