Постраждалих у ДТП жінок вирізали рятувальники з понівеченої автівки (фото)

23 травня близько 15:30 на проспекті Гагаріна у Харкові сталася ДТП за участю кількох легкових автомобілів та пасажирського автобуса, повідомили у ДСНС у Харківській області.

На місці ДТП рятувальники використовували спеціальне аварійно-рятувальне обладнання для деблокування постраждалих жінок з автомобіля.



Потім ДСНС допомогли медикам доставити постраждалих до машини екстреної медичної допомоги. Деталі ДТП з’ясовують правоохоронці.