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Постраждалих у ДТП жінок вирізали рятувальники з понівеченої автівки (фото)

Події 17:08   23.05.2023
Оксана Якушко
Постраждалих у ДТП жінок вирізали рятувальники з понівеченої автівки (фото)

23 травня близько 15:30 на проспекті Гагаріна у Харкові сталася ДТП за участю кількох легкових автомобілів та пасажирського автобуса, повідомили у ДСНС у Харківській області.

На місці ДТП рятувальники використовували спеціальне аварійно-рятувальне обладнання для деблокування постраждалих жінок з автомобіля.


Потім ДСНС допомогли медикам доставити постраждалих до машини екстреної медичної допомоги. Деталі ДТП з’ясовують правоохоронці.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 17:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 травня близько 15:30 на проспекті Гагаріна у Харкові сталася ДТП за участю кількох легкових автомобілів та пасажирського автобуса, повідомили у ДСНС у Харківській області.".