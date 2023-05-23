Постраждалих у ДТП жінок вирізали рятувальники з понівеченої автівки (фото)
23 травня близько 15:30 на проспекті Гагаріна у Харкові сталася ДТП за участю кількох легкових автомобілів та пасажирського автобуса, повідомили у ДСНС у Харківській області.
На місці ДТП рятувальники використовували спеціальне аварійно-рятувальне обладнання для деблокування постраждалих жінок з автомобіля.
Потім ДСНС допомогли медикам доставити постраждалих до машини екстреної медичної допомоги. Деталі ДТП з’ясовують правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 17:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 травня близько 15:30 на проспекті Гагаріна у Харкові сталася ДТП за участю кількох легкових автомобілів та пасажирського автобуса, повідомили у ДСНС у Харківській області.".