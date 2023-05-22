Live
  • Понеділок 22.05.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

ДТП в Харківській області: п’ять постраждалих, серед них – троє дітей (фото)

Події 15:08   22.05.2023
Вікторія Яковенко
ДТП в Харківській області: п’ять постраждалих, серед них – троє дітей (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

21 травня о 14:50 на автодорозі “Харків-Суми” в селищі Пересічне сталося зіткнення автомобілів “ВАЗ 2104” та “Fiat Scudo”.

«Внаслідок аварії троє дітей 4, 8 і 12 років, що знаходились в автомобілі “Fiat”, доставлені до медичної установи. Також тілесні ушкодження отримав 66-річний водій “ВАЗ” та його 33-річний пасажир», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, розповіли в поліції.

01

02

03
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Зіткнення KIA та вантажівки на Харківщині: постраждали жінка та дитина (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

18:12
П’яний водій ВАЗу на Сумській у Харкові тицяв копам 10 тисяч гривень хабаря
14:21
Зіткнення KIA та вантажівки на Харківщині: постраждали жінка та дитина (фото)
12:00
Трьох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини
09:33
Обробляв землю на своєму городі: подробиці підриву жителя Харківщини
08:40
Унаслідок обстрілу Куп’янська постраждали троє мешканців – прокуратура (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «ДТП в Харківській області: п’ять постраждалих, серед них – троє дітей (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 15:08;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 травня о 14:50 на автодорозі “Харків-Суми” в селищі Пересічне сталося зіткнення автомобілів “ВАЗ 2104” та “Fiat Scudo”.".