ДТП в Харківській області: п’ять постраждалих, серед них – троє дітей (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
21 травня о 14:50 на автодорозі “Харків-Суми” в селищі Пересічне сталося зіткнення автомобілів “ВАЗ 2104” та “Fiat Scudo”.
«Внаслідок аварії троє дітей 4, 8 і 12 років, що знаходились в автомобілі “Fiat”, доставлені до медичної установи. Також тілесні ушкодження отримав 66-річний водій “ВАЗ” та його 33-річний пасажир», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, розповіли в поліції.
Читайте також: Зіткнення KIA та вантажівки на Харківщині: постраждали жінка та дитина (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «ДТП в Харківській області: п’ять постраждалих, серед них – троє дітей (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 15:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 травня о 14:50 на автодорозі “Харків-Суми” в селищі Пересічне сталося зіткнення автомобілів “ВАЗ 2104” та “Fiat Scudo”.".