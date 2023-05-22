ДТП в Харківській області: п’ять постраждалих, серед них – троє дітей (фото)

21 травня о 14:50 на автодорозі “Харків-Суми” в селищі Пересічне сталося зіткнення автомобілів “ВАЗ 2104” та “Fiat Scudo”.

«Внаслідок аварії троє дітей 4, 8 і 12 років, що знаходились в автомобілі “Fiat”, доставлені до медичної установи. Також тілесні ушкодження отримав 66-річний водій “ВАЗ” та його 33-річний пасажир», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, розповіли в поліції.