Зіткнення KIA та вантажівки на Харківщині: постраждали жінка та дитина (фото)
Двоє людей – жінка та 12-річний хлопчик – постраждали внаслідок зіткнення легковика KIA та вантажівки MAN біля села Шелудькове Валківської громади Харківської області.
ДТП сталася на 403 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники спочатку від’єднали клеми акумуляторної батареї легковика та перекрили подачу газу в системі, щоб запобігти займанню. За допомогою спецінструменту вони деблокували постраждалу жінку з переднього пасажирського місця та транспортували до карети швидкої допомоги. Проїжджу частину очистили від розлитих паливно-мастильних матеріалів.
Постраждалих доправили до лікувального закладу у місті Валки.
ГУ ДСНС України в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 14:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей – жінка та 12-річний хлопчик – постраждали внаслідок зіткнення легковика KIA та вантажівки MAN біля села Шелудькове Валківської громади Харківської області.".