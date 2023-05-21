Зіткнення KIA та вантажівки на Харківщині: постраждали жінка та дитина (фото)

Двоє людей – жінка та 12-річний хлопчик – постраждали внаслідок зіткнення легковика KIA та вантажівки MAN біля села Шелудькове Валківської громади Харківської області.

ДТП сталася на 403 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники спочатку від’єднали клеми акумуляторної батареї легковика та перекрили подачу газу в системі, щоб запобігти займанню. За допомогою спецінструменту вони деблокували постраждалу жінку з переднього пасажирського місця та транспортували до карети швидкої допомоги. Проїжджу частину очистили від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Постраждалих доправили до лікувального закладу у місті Валки.



ГУ ДСНС України в Харківській області