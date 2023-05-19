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ДТП у Харкові: травмовано чотирьох дітей (фото)

Події 11:41   19.05.2023
Оксана Горун
ДТП у Харкові: травмовано чотирьох дітей (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція повідомила подробиці про ДТП на перехресті вулиць Механізаторської та Гвардійців-Широнінців, що сталося увечері 18 травня.

“Водійка “Volkswagen Рassat” здійснила проїзд на заборонений сигнал світлофора та зіштовхнулася з “ВАЗ 21081”, який закінчував виконувати лівий поворот. Внаслідок зіткнення пасажири “Volkswagen” – троє 10-річних хлопців і 12-річна дівчина з травмами доставлені до лікарні. Водій і пасажирка “ВАЗ” не постраждали”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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    • Інформацію про ДТП зареєстрували у Єдиному обліку Харківського районного управління поліції №2.

    ДТП із постраждалими дітьми у Харкові 18 травня 2023 2
    Фото: ГУНП у Харківській області
    ДТП із постраждалими дітьми у Харкові 18 травня 2023 3
    Фото: ГУНП у Харківській області
    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 11:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила подробиці про ДТП на перехресті вулиць Механізаторської та Гвардійців-Широнінців, що сталося увечері 18 травня".