ДТП у Харкові: травмовано чотирьох дітей (фото)

Поліція повідомила подробиці про ДТП на перехресті вулиць Механізаторської та Гвардійців-Широнінців, що сталося увечері 18 травня.

“Водійка “Volkswagen Рassat” здійснила проїзд на заборонений сигнал світлофора та зіштовхнулася з “ВАЗ 21081”, який закінчував виконувати лівий поворот. Внаслідок зіткнення пасажири “Volkswagen” – троє 10-річних хлопців і 12-річна дівчина з травмами доставлені до лікарні. Водій і пасажирка “ВАЗ” не постраждали”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Інформацію про ДТП зареєстрували у Єдиному обліку Харківського районного управління поліції №2.