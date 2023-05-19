ДТП у Харкові: травмовано чотирьох дітей (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
Поліція повідомила подробиці про ДТП на перехресті вулиць Механізаторської та Гвардійців-Широнінців, що сталося увечері 18 травня.
“Водійка “Volkswagen Рassat” здійснила проїзд на заборонений сигнал світлофора та зіштовхнулася з “ВАЗ 21081”, який закінчував виконувати лівий поворот. Внаслідок зіткнення пасажири “Volkswagen” – троє 10-річних хлопців і 12-річна дівчина з травмами доставлені до лікарні. Водій і пасажирка “ВАЗ” не постраждали”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Інформацію про ДТП зареєстрували у Єдиному обліку Харківського районного управління поліції №2.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 11:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила подробиці про ДТП на перехресті вулиць Механізаторської та Гвардійців-Широнінців, що сталося увечері 18 травня".