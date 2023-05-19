ДТП в Харькове: травмированы четыре ребенка (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция сообщила подробности о ДТП на перекрестке улиц Механизаторской и Гвардейцев-Широнинцев, случившемся вечером 18 мая.
«Водитель Volkswagen Рassat совершила проезд на запрещенный сигнал светофора и столкнулась с ВАЗ 21081, который заканчивал выполнять левый поворот. В результате столкновения пассажиры Volkswagen — трое 10-летних парней и 12-летняя девушка с травмами доставлены в больницу. Водитель и пассажирка ВАЗ не пострадали», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете Харьковского районного управления полиции №2.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 11:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила подробности о ДТП на перекрестке улиц Механизаторской и Гвардейцев-Широнинцев, случившемся вечером 18 мая".