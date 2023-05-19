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ДТП в Харькове: травмированы четыре ребенка (фото)

Происшествия 11:41   19.05.2023
Оксана Горун
ДТП в Харькове: травмированы четыре ребенка (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция сообщила подробности о ДТП на перекрестке улиц Механизаторской и Гвардейцев-Широнинцев, случившемся вечером 18 мая.

«Водитель Volkswagen Рassat совершила проезд на запрещенный сигнал светофора и столкнулась с ВАЗ 21081, который заканчивал выполнять левый поворот. В результате столкновения пассажиры Volkswagen — трое 10-летних парней и 12-летняя девушка с травмами доставлены в больницу. Водитель и пассажирка ВАЗ не пострадали», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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    • Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете Харьковского районного управления полиции №2.

    ДТП с пострадавшими детьми в Харькове 18 мая 2023 2
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    ДТП с пострадавшими детьми в Харькове 18 мая 2023 3
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 11:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила подробности о ДТП на перекрестке улиц Механизаторской и Гвардейцев-Широнинцев, случившемся вечером 18 мая".