ДТП в Харькове: травмированы четыре ребенка (фото)

Полиция сообщила подробности о ДТП на перекрестке улиц Механизаторской и Гвардейцев-Широнинцев, случившемся вечером 18 мая.

«Водитель Volkswagen Рassat совершила проезд на запрещенный сигнал светофора и столкнулась с ВАЗ 21081, который заканчивал выполнять левый поворот. В результате столкновения пассажиры Volkswagen — трое 10-летних парней и 12-летняя девушка с травмами доставлены в больницу. Водитель и пассажирка ВАЗ не пострадали», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете Харьковского районного управления полиции №2.