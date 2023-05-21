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На Харьковщине столкнулись KIA и грузовик: пострадали женщина и ребенок (фото)

Происшествия 14:21   21.05.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине столкнулись KIA и грузовик: пострадали женщина и ребенок (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Два человека — женщина и 12-летний мальчик — пострадали в результате столкновения легковушки KIA и грузовика MAN возле села Шелудьково Валковской громады Харьковской области.

ДТП произошло на 403 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники сначала отсоединили клеммы аккумуляторной батареи легковушки и перекрыли подачу газа в системе, чтобы предотвратить возгорание. С помощью специнструмента они деблокировали пострадавшую женщину с переднего пассажирского места и транспортировали до кареты скорой помощи. Проезжую часть очистили от разлитых горюче-смазочных материалов.

Пострадавших доставили в лечебное учреждение в городе Валки.


ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 14:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека — женщина и 12-летний мальчик — пострадали в результате столкновения легковушки KIA и грузовика MAN возле села Шелудьково Валковской громады Харьковской области.".