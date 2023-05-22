ДТП в Харьковской области: пять пострадавших, среди них — трое детей (фото)

21 мая в 14:50 на автодороге «Харьков-Сумы» в поселке Пересечное произошло столкновение автомобилей «ВАЗ 2104» и «Fiat Scudo».

«В результате аварии трое детей 4, 8 и 12 лет, находившиеся в автомобиле Fiat, доставлены в медицинское учреждение. Также телесные повреждения получил 66-летний водитель ВАЗ и его 33-летний пассажир», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, рассказали в полиции.