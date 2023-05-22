Live
  • Понедельник 22.05.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

ДТП в Харьковской области: пять пострадавших, среди них — трое детей (фото)

Происшествия 15:08   22.05.2023
Виктория Яковенко
ДТП в Харьковской области: пять пострадавших, среди них — трое детей (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

21 мая в 14:50 на автодороге «Харьков-Сумы» в поселке Пересечное произошло столкновение автомобилей «ВАЗ 2104» и «Fiat Scudo».

«В результате аварии трое детей 4, 8 и 12 лет, находившиеся в автомобиле Fiat, доставлены в медицинское учреждение. Также телесные повреждения получил 66-летний водитель ВАЗ и его 33-летний пассажир», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, рассказали в полиции.

01

02

03
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: На Харьковщине столкнулись KIA и грузовик: пострадали женщина и ребенок (фото)

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

18:12
Пьяный водитель ВАЗа на Сумской предлагал копам 10 тысяч гривен взятки
14:21
На Харьковщине столкнулись KIA и грузовик: пострадали женщина и ребенок (фото)
12:00
Трех пьяных водителей поймали за сутки на дорогах Харьковщины
09:33
Обрабатывал землю на своем огороде: подробности подрыва жителя Харьковщины
08:40
Вследствие обстрела Купянска пострадали три человека — прокуратура (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ДТП в Харьковской области: пять пострадавших, среди них — трое детей (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 15:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 мая в 14:50 на автодороге «Харьков-Сумы» в поселке Пересечное произошло столкновение автомобилей «ВАЗ 2104» и «Fiat Scudo».".