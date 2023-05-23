Пострадавших в ДТП женщин вырезали спасатели из изувеченного автомобиля (фото)

23 мая около 15:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и пассажирского автобуса, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

На месте ДТП спасатели использовали специальное аварийно-спасательное оборудование, чтобы деблокировали пострадавших женщин из автомобиля.



Потом ГСЧС помогли медикам доставить пострадавших в машину экстренной медицинской помощи. Детали ДТП выясняют правоохранители.