Пострадавших в ДТП женщин вырезали спасатели из изувеченного автомобиля (фото)
23 мая около 15:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и пассажирского автобуса, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
На месте ДТП спасатели использовали специальное аварийно-спасательное оборудование, чтобы деблокировали пострадавших женщин из автомобиля.
Потом ГСЧС помогли медикам доставить пострадавших в машину экстренной медицинской помощи. Детали ДТП выясняют правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 17:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая около 15:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и пассажирского автобуса, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".