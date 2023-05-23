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Пострадавших в ДТП женщин вырезали спасатели из изувеченного автомобиля (фото)

Происшествия 17:08   23.05.2023
Оксана Якушко
Пострадавших в ДТП женщин вырезали спасатели из изувеченного автомобиля (фото)

23 мая около 15:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и пассажирского автобуса, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

На месте ДТП спасатели использовали специальное аварийно-спасательное оборудование, чтобы деблокировали пострадавших женщин из автомобиля.


Потом ГСЧС помогли медикам доставить пострадавших в машину экстренной медицинской помощи. Детали ДТП выясняют правоохранители.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 17:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 мая около 15:30 на проспекте Гагарина в Харькове произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и пассажирского автобуса, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".