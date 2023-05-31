Украл машину и мопед, подобрав ключи. В Харьковской области задержали угонщика

В Харьковской области полицейские разоблачили мужчину, который выкрал чужой транспорт.

С заявлением о пропаже машины в полицию обратился 36-летний житель Краснограда. Мужчина рассказал, что не нашел свой автомобиль ВАЗ-1119, ранее припаркованный у дома.

Правоохранители установили, что незаконно завладел машиной 33-летний житель района. Он угнал автомобиль, подобрав ключи.

Кроме этого, на территории домовладения нарушителя правоохранители нашли мопед марки «Honda», принадлежащий 24-летнему мужчине.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.