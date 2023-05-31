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Украл машину и мопед, подобрав ключи. В Харьковской области задержали угонщика

Происшествия 18:25   31.05.2023
Оксана Якушко
Украл машину и мопед, подобрав ключи. В Харьковской области задержали угонщика

В Харьковской области полицейские разоблачили мужчину, который выкрал чужой транспорт.

С заявлением о пропаже машины в полицию обратился 36-летний житель Краснограда. Мужчина рассказал, что не нашел свой автомобиль ВАЗ-1119, ранее припаркованный у дома.

Правоохранители установили, что незаконно завладел машиной 33-летний житель района. Он угнал автомобиль, подобрав ключи.

Кроме этого, на территории домовладения нарушителя правоохранители нашли мопед марки «Honda», принадлежащий 24-летнему мужчине.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 18:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области полицейские разоблачили мужчину, который выкрал чужой транспорт.".