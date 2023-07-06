1 миллион гривен украл харьковчанин у своей девушки и вложил их в криптобизнес

С января 2023 года 27-летний житель Харькова обворовал свою девушку на 1 миллион гривен, зная, что у нее есть на банковском счете есть значительная сумма денег, которые она получила за ведение хозяйственной деятельности, сообщила прокуратура Харьковской области.

Доверяя любимому, потерпевшая не скрывала от него пароль от телефона. И зря – имея доступ к девайсу девушки, злоумышленник нашел в настройках телефона идентификационные данные, необходимые для доступа к онлайн-банкингу.

Человек переводил деньги со счета девушки на свою карту. Транзакции проводил разными суммами с января по март этого года. Чтобы не оставлять следов, обвиняемый удалял уведомление с телефона потерпевшей.

Всего мужчина украл со счета девушки более 1 млн. грн. Эти деньги он клал на криптокошелек и тратил их на покупки.



По ходатайству прокуроров злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины по фактам кражи и несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 УК Украины) .

Дело будут рассматривать в Дзержинском районном суде г. Харькова.