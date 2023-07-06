1 миллион гривен украл харьковчанин у своей девушки и вложил их в криптобизнес
С января 2023 года 27-летний житель Харькова обворовал свою девушку на 1 миллион гривен, зная, что у нее есть на банковском счете есть значительная сумма денег, которые она получила за ведение хозяйственной деятельности, сообщила прокуратура Харьковской области.
Доверяя любимому, потерпевшая не скрывала от него пароль от телефона. И зря – имея доступ к девайсу девушки, злоумышленник нашел в настройках телефона идентификационные данные, необходимые для доступа к онлайн-банкингу.
Человек переводил деньги со счета девушки на свою карту. Транзакции проводил разными суммами с января по март этого года. Чтобы не оставлять следов, обвиняемый удалял уведомление с телефона потерпевшей.
Всего мужчина украл со счета девушки более 1 млн. грн. Эти деньги он клал на криптокошелек и тратил их на покупки.
По ходатайству прокуроров злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины по фактам кражи и несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 УК Украины) .
Дело будут рассматривать в Дзержинском районном суде г. Харькова.
Читайте также: Схватили “на горячем”. В Харькове вор похитил ключи и обчистил квартиру
Новости по теме:
Вы читали новость: «1 миллион гривен украл харьковчанин у своей девушки и вложил их в криптобизнес»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С января 2023 года 27-летний житель Харькова обворовал свою девушку на 1 миллион гривен, зная, что у нее есть на банковском счете есть значительная сумма денег, которые она получила за ведение хозяйственной деятельности, сообщила прокуратура Харьковской области.".