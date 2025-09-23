Нашел кошелек: в Харькове мужчина расплачивался чужой карточкой – НПУ

До восьми лет тюрьмы грозит 41-летнему мужчине, который, по данным следствия, потратил около 5 тысяч гривен с найденной банковской карты.

К правоохранителям обратился житель Основянского района Харькова с заявлением об исчезновении банковской карты, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что 41-летний фигурант на одной из улиц нашел кошелек с банковской картой и оставил его себе.

«Заметив возможность бесконтактного расчета, он активно пользовался картой. В течение июля злоумышленник совершил более 40 транзакций в разных магазинах города, нанеся потерпевшему ущерб на сумму около 5 тысяч гривен», — отметили правоохранители.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

