Нашел кошелек: в Харькове мужчина расплачивался чужой карточкой – НПУ

Общество 16:14   23.09.2025
Виктория Яковенко
Нашел кошелек: в Харькове мужчина расплачивался чужой карточкой – НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

До восьми лет тюрьмы грозит 41-летнему мужчине, который, по данным следствия, потратил около 5 тысяч гривен с найденной банковской карты.

К правоохранителям обратился житель Основянского района Харькова с заявлением об исчезновении банковской карты, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что 41-летний фигурант на одной из улиц нашел кошелек с банковской картой и оставил его себе.

«Заметив возможность бесконтактного расчета, он активно пользовался картой. В течение июля злоумышленник совершил более 40 транзакций в разных магазинах города, нанеся потерпевшему ущерб на сумму около 5 тысяч гривен», — отметили правоохранители.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в краже. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на финансовое учреждение. Инцидент произошел 22 сентября. В финансовое учреждение, предоставляющее ссуды, зашел 38-летний мужчина, присел на место клиента и хотел оформить кредит. Во время общения с кассиром фигурант сообщил ей, что это ограбление и достал из своего рюкзака канцелярский нож. Угрожая, он требовал от женщины отдать все деньги из кассы, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
