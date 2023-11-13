В Харькове осудят банду мошенников, опустошивших банковские карты 20 человек
В Харькове 5 молодых людей вводили в заблуждение продавцов товара на онлайн-платформе и получали доступ к банковским картам, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В марте 2021 года 23-летний организатор разработал мошенническую схему, чтоб завладеть деньгами тех, кто размещал объявления о продаже товаров на известной торговой площадке. К «делу» организатор привлек еще пять человек.
Злоумышленники откликались на объявления о продаже товаров и договаривались с ними об оформлении услуги доставки. Мошенники присылали своим жертвам фишинговые ссылки, перейдя по которым потерпевшие оказывались на «сайте-близнеце». Этот ресурс, созданный мошенниками, выглядел оригинальной онлайн-платформой по продаже товаров и потому вызывал доверие.
Там люди вводили реквизиты банковской карты, которые спрашивал сайт, и в дальнейшем эта информация становилась доступной для мошенников. Используя реквизиты, злоумышленники переводили деньги с карт потерпевших на подконтрольные счета.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи, банковские карты и SIM-карты.
Жертвами мошенников стали около 20 человек.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 5 мужчин по факту мошенничества путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины в редакции, действующей до 11.08.2023).
Пятерых обвиняемых будут судить в Киевском районном суде Харькова. Еще один участник организованной группы, которому сообщено о подозрении, сейчас скрывается от следствия — он объявлен в розыск.
Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: банда, банковская карточка, деньги, мошенники, мошенничество, счет, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 18:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 5 молодых людей вводили в заблуждение продавцов товара на онлайн-платформе и получали доступ к банковским картам, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".