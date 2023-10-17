На уклонистах, хотевших бежать за границу, аферисты заработали в Харькове

В Харькове будут судить организованную группу мошенников, обобравших восьмерых уклонистов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

19-летний харьковчанин, зная, что в Украине заработала система «Шлях», с помощью которой водители призывного возраста могут выезжать за границу Украины, разработал схему мошенничества.

К реализации преступного плана организатор привлек еще 6 своих знакомых. Мошенники размещали в Telegram-чатах объявления, в которых предлагали помощь в законном пересечении границы Украины. Детали поездки согласовывали при переписке в мессенджерах и с помощью телефонных звонков в помещении так называемого колл-центра, оборудованного необходимой техникой.

Мошенники обещали помочь изготовить пакет документов, необходимых для выезда, и напрямую перевезти. Стоимость такой услуги составляла от $1000 до $2500.

В день выезда клиенты передавали одному из членов банды деньги, в обмен получая документы якобы для пересечения границы. Делец говорил, что поездка состоится на автомобиле под управлением женщин.

Проехав часть дороги, водители под разными предлогами делали остановку, во время которой пассажиры выходили из машины. Согласно разработанному мошенниками плану, женщины не ожидали их возвращения, а ехали с места, оставляя пассажиров на дороге.

По результатам расследования правоохранители доказали 8 эпизодов преступной деятельности. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 400 тысяч гривен.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 7 человек по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, организованной группой (ч. ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины в редакции действующей до 11.08.202.

Обвинительный акт рассмотрят в Ленинском районном суде Харькова.