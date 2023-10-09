«Ваш родственник в беде»: в Харькове мошенник сядет на 7 лет

В Харькове осудили 30-летнего телефонного мошенника, который обманул людей почти на 1,5 миллиона гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение сентября-октября 2020 года ранее судимый мужчина вместе со своим сообщником обманывал людей. Злоумышленник действовал по схеме «ваш родственник в беде»: звонил пожилым людям и сообщал, что их родные попали в ДТП и срочно нуждаются в лечении, на которое нужно передать деньги.

«Мошенник использовал манипуляционные приемы и оказывал психологическое давление на своих жертв, отмечая, что нужно передать наличные деньги врачу, который может приехать к ним домой. Обеспокоенные родственники соглашались на встречу со злоумышленником и передавали ему деньги», — добавили правоохранители.

В общем жертвами афериста стали три человека. Общая сумма причиненного им ущерба составляет более 1,4 миллиона гривен.

В ходе судебного разбирательства мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах (ч. 2, ч. 4 ст. 190 УКУ). Мужчина проведет 7 лет за решеткой.