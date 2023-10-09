Live
  • Пн 09.10.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.58
  • EUR 38.65
    • 🟢

«Ваш родственник в беде»: в Харькове мошенник сядет на 7 лет

Общество 13:50   09.10.2023
Виктория Яковенко
«Ваш родственник в беде»: в Харькове мошенник сядет на 7 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове осудили 30-летнего телефонного мошенника, который обманул людей почти на 1,5 миллиона гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение сентября-октября 2020 года ранее судимый мужчина вместе со своим сообщником обманывал людей. Злоумышленник действовал по схеме «ваш родственник в беде»: звонил пожилым людям и сообщал, что их родные попали в ДТП и срочно нуждаются в лечении, на которое нужно передать деньги.

«Мошенник использовал манипуляционные приемы и оказывал психологическое давление на своих жертв, отмечая, что нужно передать наличные деньги врачу, который может приехать к ним домой. Обеспокоенные родственники соглашались на встречу со злоумышленником и передавали ему деньги», — добавили правоохранители.

В общем жертвами афериста стали три человека. Общая сумма причиненного им ущерба составляет более 1,4 миллиона гривен.

В ходе судебного разбирательства мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным в мошенничестве, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах (ч. 2, ч. 4 ст. 190 УКУ). Мужчина проведет 7 лет за решеткой.

Читайте также: 2 года тюрьмы за шутку: рецидивист заявил о ложном минировании на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Полковник, сержант и солдат РФ втроем изнасиловали девушку на Харьковщине
Полковник, сержант и солдат РФ втроем изнасиловали девушку на Харьковщине
09.10.2023, 08:46
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
Заморозки и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на начало недели
08.10.2023, 19:49
Эта зима будет гораздо тяжелее прошлой — Синегубов
Эта зима будет гораздо тяжелее прошлой — Синегубов
09.10.2023, 12:05
У чиновницы мэрии Харькова резко разбогатела свекровь — разбирается НАПК
У чиновницы мэрии Харькова резко разбогатела свекровь — разбирается НАПК
09.10.2023, 10:48
Воспитательница из Харькова получила миллион гривен “на осуществление мечты”
Воспитательница из Харькова получила миллион гривен “на осуществление мечты”
08.10.2023, 21:41
В Купянске разоблачили предателя, который фабриковал дела против патриотов
В Купянске разоблачили предателя, который фабриковал дела против патриотов
09.10.2023, 14:30

Новости по теме:

15:59
«Ваш родственник в беде»: на Харьковщине мошенник обманул двух пенсионерок
11:26
Собирал деньги на нужды ВСУ: на Харьковщине подросток обманывал людей
17:56
85-летняя жительница Харьковщины отдала «полицейскому» 50 тысяч гривен
21:20
17-летний харьковчанин во Львове выманил у пенсинерки больше 7 тысяч долларов
17:23
У Харкові діяла група квартирних шахраїв

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Ваш родственник в беде»: в Харькове мошенник сядет на 7 лет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове осудили 30-летнего телефонного мошенника, который обманул людей почти на 1,5 миллиона гривен.".