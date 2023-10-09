«Ваш родич у біді»: у Харкові шахрай сяде на 7 років

У Харкові засудили 30-річного телефонного шахрая, який ошукав людей майже на 1,5 мільйона гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, протягом вересня-жовтня 2020 року раніше судимий чоловік разом зі своїм спільником ошукував людей. Зловмисник діяв за схемою «ваш родич у біді»: телефонував людям похилого віку і повідомляв, що їхні рідні потрапили в ДТП і терміново потребують лікування, на яке потрібно передати гроші.

«Шахрай використовував маніпулятивні прийоми і здійснював психологічний тиск на своїх жертв, зазначаючи, що треба передати готівку лікарю, який може приїхати до них додому. Стурбовані родичі погоджувались на зустріч зі зловмисником та передавали йому гроші», – додали правоохоронці.

Загалом жертвами афериста стали троє людей. Загальна сума завданої їм шкоди складає понад 1,4 мільйона гривень.

Під час судового розгляду чоловік зізнався у злочині.

Його визнали винним у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 2, ч. 4 ст. 190 ККУ). Чоловік проведе 7 років за ґратами.