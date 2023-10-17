На ухилянтах, які хотіли втекти за кордон, заробила банда шахраїв у Харкові

У Харкові судитимуть організовану групу шахраїв, які обібрали сімох ухилянтів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Схему придумав 19-річний харків’янин. Знаючи, що в Україні запрацювала система «Шлях», за допомогою якої водії призовного віку можуть виїздити за державний кордон України, він знайшов, як зробити на ухилянтах.

До втілення злочинного плану організатор залучив ще 6 своїх знайомих. Шахраї розміщували в Telegram-чатах оголошення, в яких пропонували допомогу законно виїхати за кордон України. Деталі поїздки узгоджували під час листування в месенджерах та за допомогою телефонних дзвінків у приміщенні так званого «кол-центру», обладнаного необхідною технікою.

Шахраї обіцяли допомогти виготовити пакет документів, необхідних для виїзду, і безпосередньо перевезти. Вартість такої послуги становила від $1000 до $2500.

У день виїзду клієнти передавали одному з членів банди гроші, в обмін отримуючи документи нібито для перетину кордону. Ділок казав, що поїздка відбудеться на автомобілі під керуванням жінок.

Проїхавши частину дороги, водійки під різними приводами робили зупинку, під час якої пасажири виходили з машини. Згідно розробленого шахраями плану, жінки не чекали їх повернення, а їхали з місця, залишаючи пасажирів на дорозі.

За результатами розслідування правоохоронці довели 8 епізодів злочинної діяльності. Загальна сума завданих збитків становить майже 400 тисяч гривень.

Харківська обласна прокуратура направлено до суду обвинувальний акт стосовно 7 осіб за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою (ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України у редакції чинній до 11.08.2023).

Обвинувальний акт розглянуть у Ленінському районному суді Харкова.