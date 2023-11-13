У Харкові судитимуть банду шахраїв, які спустошили банківські картки 20 осіб

У Харкові 5 молодих людей вводили в оману продавців товару на онлайн-платформі та отримували доступ до банківських карток, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У березні 2021 року 23-річний організатор розробив шахрайську схему для заволодіння грошима, які розміщують оголошення про продаж товарів на відомому торгівельному майданчику. До «справи» організатор залучив ще п’ятьох осіб.

Зловмисники «відгукувалися» на оголошення щодо продажу товарів і домовлялися з ними про оформлення послуги доставки. Шахраї надсилали своїм жертвам фішингові посилання, перейшовши за якими потерпілі опинялися на «сайті-близнюку». Цей ресурс, створений шахраями, мав вигляд оригінальної онлайн-платформи з продажу товарів і тому викликав довіру.

Там люди вводили реквізити банківської картки, які запитував сайт, і в подальшому ця інформація ставала доступною для шахраїв. Використовуючи отримані реквізити, зловмисники переводили гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, телефони, «чорнові» записи, банківські карти та SIM-картки.

Жертвами шахраїв стали близько 20 осіб.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 5 чоловіків за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України у редакції, чинній до 11.08.2023).

П’ятьох обвинувачених судитимуть у Київському районному суді Харкова. Ще один учасник організованої групи, якому повідомлено про підозру, наразі переховується від слідства — його оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.