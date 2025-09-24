Live
Іноземна громадянка втратила гроші через харків’янина – слідство

Суспільство 12:33   24.09.2025
Вікторія Яковенко
Іноземна громадянка втратила гроші через харків’янина – слідство Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили на Харківщині рейдерське захоплення частки підприємства з іноземними інвестиціями. Сума збитків складає понад 8,4 млн грн.

За даними Харківської обласної прокуратури, план розробив харків’янин. Він використав підроблені документи, зокрема довіреності та акти приймання-передачі частки, що імітували волевиявлення законного власника.

«Чоловік подав їх державному реєстратору для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Внаслідок здійснених дій незаконно набуто право власності на 46,2% частки статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить понад 8,4 млн гривень. Таким чином законному власнику — іноземній громадянці — завдано значної матеріальної шкоди», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці додали, що державний реєстратор, який здійснив вказані дії на підставі підроблених документів, не мав правових підстав для їх проведення. Тож ці записи в реєстрі були скасовані.

Держреєстратору заочно повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 365-2 ККУ).

Харків’янину інкримінують протиправне заволодіння майном підприємства (ч. 3 ст. 206-2 ККУ), уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, до восьми років тюрми загрожує 41-річному чоловіку, який, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, витратив близько 5 тисяч гривень зі знайденої банківської картки.

Читайте також: Понад 100 людей постраждали на Харківщині у вересні – Клименко (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
