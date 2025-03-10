Харків шукатиме інвесторів із водовідведення та енергетики в Італії

Харків планує надати свої можливості для іноземних інвесторів в Італії, повідомляє Харківська міськрада.

Це відбудеться під час великого міжнародного форуму влітку.

«Перед нами постають великі виклики щодо відбудови міста та залучення інвесторів. Ми зацікавлені, щоб італійські компанії приходили до Харкова, працювали там і вкладали кошти в його відновлення. Як муніципалітет ми готові надавати певні пільги», – зазначив Ігор Терехов.

Мер Мілана Джузеппе Сала підтримав цю ініціативу та заявив про готовність сприяти залученню підприємств із різних секторів економіки.

«Наші найбільші компанії працюють у сферах енергетики, водовідведення та пасажирського транспорту, і я впевнений, що вони будуть зацікавлені у співпраці з Харковом та підтримці ваших проєктів», – підкреслив Джузеппе Сала.