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Харьков будет искать инвесторов по водоотводу и энергетике в Италии

Общество 22:25   10.03.2025
Оксана Якушко
Харьков будет искать инвесторов по водоотводу и энергетике в Италии Фото: ХГС

Харьков планирует предоставить свои возможности для иностранных инвесторов в Италии, передает Харьковский горсовет.

Это произойдет во время обширного международного форума летом, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Перед нами встают большие вызовы по восстановлению города и привлечению инвесторов. Мы заинтересованы, чтобы итальянские компании приходили в Харьков, работали там и вкладывали средства в его восстановление. В качестве муниципалитета мы готовы предоставлять определенные льготы», — отметил Игорь Терехов.

Мэр Милана Джузеппе Сала поддержал эту инициативу и заявил о готовности содействовать привлечению предприятий из разных секторов экономики.

«Наши крупнейшие компании работают в сфере энергетики, водоотвода и пассажирского транспорта, и я уверен, что они будут заинтересованы в сотрудничестве с Харьковом и поддержке ваших проектов», — подчеркнул Джузеппе Сала.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 22:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков планирует предоставить свои возможности для иностранных инвесторов в Италии, передает Харьковский горсовет.".