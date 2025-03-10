Харьков будет искать инвесторов по водоотводу и энергетике в Италии

Харьков планирует предоставить свои возможности для иностранных инвесторов в Италии, передает Харьковский горсовет.

Это произойдет во время обширного международного форума летом, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Перед нами встают большие вызовы по восстановлению города и привлечению инвесторов. Мы заинтересованы, чтобы итальянские компании приходили в Харьков, работали там и вкладывали средства в его восстановление. В качестве муниципалитета мы готовы предоставлять определенные льготы», — отметил Игорь Терехов.

Мэр Милана Джузеппе Сала поддержал эту инициативу и заявил о готовности содействовать привлечению предприятий из разных секторов экономики.

«Наши крупнейшие компании работают в сфере энергетики, водоотвода и пассажирского транспорта, и я уверен, что они будут заинтересованы в сотрудничестве с Харьковом и поддержке ваших проектов», — подчеркнул Джузеппе Сала.