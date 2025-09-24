Иностранная гражданка потеряла деньги из-за харьковчанина – следствие
Правоохранители разоблачили в Харьковской области рейдерский захват доли предприятия с иностранными инвестициями. Сумма ущерба составляет более 8,4 млн грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, план разработал харьковчанин. Он использовал поддельные документы, в частности доверенности и акты приема-передачи доли, имитирующие волеизъявление законного владельца.
«Мужчина подал их государственному регистратору для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. В результате совершенных действий незаконно приобретено право собственности на 46,2% доли уставного капитала общества, что в денежном эквиваленте составляет более 8,4 млн гривен. Таким образом, законному владельцу — иностранной гражданке — нанесен значительный материальный ущерб», — отметили в прокуратуре.
Правоохранители добавили, что государственный регистратор, совершивший указанные действия на основании поддельных документов, не имел правовых оснований для их проведения. Эти записи в реестре отменили.
Госрегистратору заочно сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями с целью получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 365-2 УКУ).
Харьковчанину инкриминируют противоправное завладение имуществом предприятия (ч. 3 ст. 206-2 УКУ), уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, до восьми лет тюрьмы грозит 41-летнему мужчине, который, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, потратил около 5 тысяч гривен с найденной банковской карты.
