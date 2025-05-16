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Подтвердили рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова: что это значит

Харьков 09:25   16.05.2025
Оксана Горун
Подтвердили рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова: что это значит Фото: Василий Голосный

Специалисты подтвердили кредитный рейтинг и рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова. Подробности сообщили в мэрии.

«Национальное рейтинговое агентство «IBI-Rating» подтвердило кредитный рейтинг города Харькова на уровне «uaВВВ-» с прогнозом «в развитии» и сохранением в контрольном списке (CreditWatch), а также рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне «іпѵА», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По мнению специалистов «IBI-Rating», долговая политика города требует привлечения дополнительного финансирования на восстановление. При этом кредитный рейтинг на уровне «uaBBB-» свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности и достаточной способности мэрии рассчитываться по своим обязательствам.

«Прогноз «в развитии» указывает на возможные изменения уровня кредитного рейтинга в течение 12 месяцев», — уточнили в горсовете.

В Департаменте экономики и коммунального имущества мэрии прокомментировали, что сейчас средства городского бюджета Харькова в первую очередь направляют на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение сфер жизнедеятельности громады. Также значительная часть расходов идет на образование.

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«Городская власть продолжает активную работу в направлении поддержки предпринимательства, формирования положительного имиджа города и реализации инвестиционных проектов, направленных на его развитие», — отметила пресс-служба горсовета со ссылкой на профильный департамент.

Отметим, «IBI-Rating» — это украинское агентство, которое работает с 2005 года и имеет статус уполномоченного рейтингового агентства, то есть их кредитные рейтинги могут использовать в регуляторных целях.

«Рейтинг инвестиционной привлекательности является важным ориентиром для инвесторов, деловых партнеров, поскольку на его основе они могут получить информацию об уровне инвестиционной привлекательности, надежности города/поселка, региона или бизнес-проекта и принять решение о целесообразности инвестирования капитала или продолжении отношений», — поясняют на сайте агентства.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты подтвердили кредитный рейтинг и рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова. Подробности сообщили в мэрии".