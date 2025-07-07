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Просили на Харьковщине: о важных изменениях по «єВідновленню» сообщил Кулеба

Общество 21:08   07.07.2025
Елена Нагорная
Просили на Харьковщине: о важных изменениях по «єВідновленню» сообщил Кулеба Фото: Харьковский горсовет

Отныне информацию об уничтоженном в результате агрессии РФ жилье можно будет передавать дистанционно, без фиксации факта выездной комиссией. Правительство также разрешило в определенных случаях повторно подавать заявление на компенсацию ремонта поврежденного жилья.

О важных решениях, принятых 7 июля на заседании правительства, проинформировал в Telegram вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

«Сегодня запустили механизм, который позволяет фиксировать факт уничтожения жилья без выезда комиссии на место, — рассказал Кулеба. — Это важно для громад, где постоянно продолжаются обстрелы и физическое обследование невозможно. С таким запросом к нам обращались громады Сумщины, Харьковщины и другие. Теперь фиксация разрушений возможна дистанционно с помощью спутниковых снимков, кадров с дронов или фото и видео, которые может предоставить сам владелец. Все материалы должны соответствовать четким критериям: геолокация, дата, идентификация объекта, несколько ракурсов разрушенных конструкций. Если этих доказательств достаточно, то составляется акт, данные вносятся в Реестр поврежденного имущества, и человек может получить жилищный сертификат».

Кроме этого, сообщил вице-премьер, правительство разрешило повторно подавать заявление на компенсацию по поврежденному жилью, если человек не успел завершить ремонт в установленный срок из-за объективных обстоятельств.

Речь идет о двух категориях:
▪️прохождение военной службы в ВСУ, других формированиях или службах,
▪️сложная ситуация с безопасностью, официально подтвержденная как территория боевых действий.

«В таком случае человек может повторно обратиться через приложение «Дія» или в ЦПАУ — так же как при первичном представлении. Комиссия проводит верификацию и определяет необходимый размер компенсации для завершения ремонта. Информация фиксируется в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества», — пояснил Кулеба.

Также установлена четкая норма: в случае нецелевого использования средств компенсации получатель обязан вернуть их в полном объеме, добавил вице-премьер.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 21:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отныне информацию об уничтоженном в результате агрессии РФ жилье можно будет передавать дистанционно, без фиксации факта выездной комиссией.".