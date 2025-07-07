Просили на Харківщині: про важливі зміни щодо «єВідновлення» повідомив Кулеба
Відтепер інформацію про знищене внаслідок агресії РФ житло можна буде передавати дистанційно, без фіксації факту виїзною комісією. Уряд також дозволив у певних випадках повторно подавати заяву на компенсацію за пошкоджене житло, якщо людина не встигла завершити ремонт.
Про важливі рішення, ухвалені 7 липня на засіданні уряду, поінформував у телеграмі віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
“Сьогодні запустили механізм, який дозволяє фіксувати факт знищення житла без виїзду комісії на місце, – розповів Кулеба. – Це важливо для громад, де постійно тривають обстріли і фізичне обстеження неможливе. З таким запитом до нас зверталися громади Сумщини, Харківщини та інші. Тепер фіксація руйнувань можлива дистанційно за допомогою супутникових знімків, кадрів з дронів або фото й відео, які може надати сам власник. Усі матеріали мають відповідати чітким критеріям: геолокація, дата, ідентифікація об’єкта, кілька ракурсів зруйнованих конструкцій. Якщо цих доказів достатньо, то складається акт, дані вносяться до Реєстру пошкодженого майна, і людина може отримати житловий сертифікат”.
Окрім цього, повідомив віцепрем’єр, уряд дозволив повторно подавати заяву на компенсацію, якщо людина не встигла завершити ремонт у встановлений строк через об’єктивні обставини.
Йдеться про дві категорії:
▪️проходження військової служби в ЗСУ, інших формуваннях або службах,
▪️складну безпекову ситуацію, офіційно підтверджену як територія бойових дій.
“У такому разі людина може повторно звернутися через застосунок “Дія” або у ЦНАП – так само як при первинному поданні. Комісія проводить верифікацію і визначає необхідний розмір компенсації для завершення ремонту. Інформація фіксується в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна”, – пояснив Кулеба.
Також встановлено чітку норму: у разі нецільового використання коштів компенсації одержувач зобов’язаний повернути їх у повному обсязі, додав віцепрем’єр.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, відновлення, жилье, кулеба, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 21:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відтепер інформацію про знищене внаслідок агресії РФ житло можна буде передавати дистанційно, без фіксації факту виїзною комісією.".