Олень, фотозона і сніжинка: Харків продожують прикрашати до новорічних свят
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Харків стає все більш новорічним. Святкові ілюмінації облаштовують біля ХНАТОБу та Дзеркального струменя.
Зокрема, працівники СКП «Харківзеленбуд» та Центрального парку встановлюють фігуру новорічного оленя, фотозону «Незламний Харків» та величезну сніжинку.
«Ці прикраси вдалося відновити буквально по частинах після обстрілу, що пошкодив приміщення, де вони зберігалися», – розповіли комунальники.
Роботи на цих об’єктах планують завершити до кінця тижня. Також спеціалісти продовжують прикрашати Сад Шевченка та сухий фонтан на площі Свободи.
Комунальники обіцяють, що до Дня Святого Миколая всі чотири локації засяють новорічними вогниками.
Читайте також: Новорічні декорації почали встановлювати у Харкові: на яких локаціях (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, новогодние, праздники, украшают, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Олень, фотозона і сніжинка: Харків продожують прикрашати до новорічних свят»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків стає все більш новорічним. Святкові ілюмінації облаштовують біля ХНАТОБу та Дзеркального струменя.".