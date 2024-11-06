Олень, фотозона і сніжинка: Харків продожують прикрашати до новорічних свят

Харків стає все більш новорічним. Святкові ілюмінації облаштовують біля ХНАТОБу та Дзеркального струменя.

Зокрема, працівники СКП «Харківзеленбуд» та Центрального парку встановлюють фігуру новорічного оленя, фотозону «Незламний Харків» та величезну сніжинку.

«Ці прикраси вдалося відновити буквально по частинах після обстрілу, що пошкодив приміщення, де вони зберігалися», – розповіли комунальники.

Роботи на цих об’єктах планують завершити до кінця тижня. Також спеціалісти продовжують прикрашати Сад Шевченка та сухий фонтан на площі Свободи.

Комунальники обіцяють, що до Дня Святого Миколая всі чотири локації засяють новорічними вогниками.