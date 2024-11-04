Новорічні декорації почали встановлювати у Харкові: на яких локаціях (фото)
Харків почали готувати до новорічних свят: перші святкові декорації комунальники монтують на відомих об’єктах міста.
«Щоб створити казковий настрій для харківських дітей і дорослих, об’єднали зусилля фахівці СКП «Харківзеленбуд» та Центрального парку. Сьогодні комунальники працюють на центральній алеї саду Шевченка та біля Сухого фонтану, де встановлюють новорічні ілюмінації на стовпах освітлення. Завершити роботи планують до кінця дня, а в подальших планах — прикрасити низку відомих місць відпочинку харків’ян», – повідомили у СКП «Харківзеленбуд».
Там зазначили, що на прикрашання Харкова не пішло жодної копійки з міського бюджету. Ці декорації багато років радували містян ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, однак частина з них була пошкоджена під час обстрілів.
«Фахівці доклали чимало зусиль, щоб відновити ці елементи по частинах. Тож із того, що вдалося зберегти та полагодити, комунальники цього року створюють нові святкові композиції. Уже до Дня святого Миколая найвідоміші місця Харкова засяють новорічними вогнями», – додали комунальники.
Читайте також: 72 тисячі нідерландських тюльпанів прикрасять Харків навесні (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декорации, коммунальщики, новогодние, украшают, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новорічні декорації почали встановлювати у Харкові: на яких локаціях (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків почали готувати до новорічних свят: перші святкові декорації комунальники монтують на відомих об’єктах міста.".