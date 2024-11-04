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Новорічні декорації почали встановлювати у Харкові: на яких локаціях (фото)

Суспільство 14:51   04.11.2024
Вікторія Яковенко
Новорічні декорації почали встановлювати у Харкові: на яких локаціях (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Харків почали готувати до новорічних свят: перші святкові декорації комунальники монтують на відомих об’єктах міста.

«Щоб створити казковий настрій для харківських дітей і дорослих, об’єднали зусилля фахівці СКП «Харківзеленбуд» та Центрального парку. Сьогодні комунальники працюють на центральній алеї саду Шевченка та біля Сухого фонтану, де встановлюють новорічні ілюмінації на стовпах освітлення. Завершити роботи планують до кінця дня, а в подальших планах — прикрасити низку відомих місць відпочинку харків’ян», – повідомили у СКП «Харківзеленбуд».

Там зазначили, що на прикрашання Харкова не пішло жодної копійки з міського бюджету. Ці декорації багато років радували містян ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, однак частина з них була пошкоджена під час обстрілів.

«Фахівці доклали чимало зусиль, щоб відновити ці елементи по частинах. Тож із того, що вдалося зберегти та полагодити, комунальники цього року створюють нові святкові композиції. Уже до Дня святого Миколая найвідоміші місця Харкова засяють новорічними вогнями», – додали комунальники.

Харьков украшают
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Харьков украшают
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Харьков украшают
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Харьков украшают
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Харьков украшают
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 14:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків почали готувати до новорічних свят: перші святкові декорації комунальники монтують на відомих об’єктах міста.".