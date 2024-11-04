Новогодние декорации начали устанавливать в Харькове: на каких локациях (фото)

Харьков начали готовить к новогодним праздникам: первые праздничные декорации коммунальщики монтируют на известных объектах города.

«Чтобы создать сказочное настроение для харьковских детей и взрослых, объединили усилия специалисты СКП «Харьковзеленстрой» и Центрального парка. Сегодня коммунальщики работают на центральной аллее сада Шевченко и у Сухого фонтана, где устанавливают новогодние иллюминации на столбах освещения. Завершить работы планируют до конца дня, а в дальнейших планах украсить ряд известных мест отдыха харьковчан», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Там отметили, что на украшение Харькова не пошло ни копейки из городского бюджета. Эти декорации много лет радовали горожан еще до начала полномасштабного вторжения РФ, однако часть из них была повреждена при обстреле.

«Специалисты приложили немало усилий, чтобы восстановить эти элементы по частям. Так что с того, что удалось сохранить и починить, коммунальщики в этом году создают новые праздничные композиции. Уже ко Дню святого Николая самые известные места Харькова засияют новогодними огнями», — добавили коммунальщики.