Олень, фотозона, снежинка: Харьков продолжают украшать к новогодним праздникам

Харьков становится все более новогодним. Праздничные иллюминации обустраивают возле ХНАТОБа и зеркальной струи.

В частности, работники СКП «Харьковзеленстрой» и Центрального парка устанавливают фигуру новогоднего оленя, фотозону «Незламний Харків» и огромную снежинку.

«Эти украшения удалось восстановить буквально по частям после обстрела, повредившего помещение, где они хранились», – рассказали коммунальщики.

Работы на этих объектах планируется завершить до конца недели. Специалисты также продолжают украшать Сад Шевченко и сухой фонтан на площади Свободы.

Коммунальщики обещают, что ко Дню Святого Николая все четыре локации засияют новогодними огоньками.