Олень, фотозона, снежинка: Харьков продолжают украшать к новогодним праздникам
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Харьков становится все более новогодним. Праздничные иллюминации обустраивают возле ХНАТОБа и зеркальной струи.
В частности, работники СКП «Харьковзеленстрой» и Центрального парка устанавливают фигуру новогоднего оленя, фотозону «Незламний Харків» и огромную снежинку.
«Эти украшения удалось восстановить буквально по частям после обстрела, повредившего помещение, где они хранились», – рассказали коммунальщики.
Работы на этих объектах планируется завершить до конца недели. Специалисты также продолжают украшать Сад Шевченко и сухой фонтан на площади Свободы.
Коммунальщики обещают, что ко Дню Святого Николая все четыре локации засияют новогодними огоньками.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков становится все более новогодним. Праздничные иллюминации обустраивают возле ХНАТОБа и зеркальной струи.".