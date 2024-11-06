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Олень, фотозона, снежинка: Харьков продолжают украшать к новогодним праздникам

Общество 16:21   06.11.2024
Виктория Яковенко
Олень, фотозона, снежинка: Харьков продолжают украшать к новогодним праздникам Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Харьков становится все более новогодним. Праздничные иллюминации обустраивают возле ХНАТОБа и зеркальной струи.

В частности, работники СКП «Харьковзеленстрой» и Центрального парка устанавливают фигуру новогоднего оленя, фотозону «Незламний Харків» и огромную снежинку.

«Эти украшения удалось восстановить буквально по частям после обстрела, повредившего помещение, где они хранились», – рассказали коммунальщики.

Работы на этих объектах планируется завершить до конца недели. Специалисты также продолжают украшать Сад Шевченко и сухой фонтан на площади Свободы.

Коммунальщики обещают, что ко Дню Святого Николая все четыре локации засияют новогодними огоньками.

Харьков украшают
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Харьков украшают
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Харьков украшают
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Харьков украшают
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков становится все более новогодним. Праздничные иллюминации обустраивают возле ХНАТОБа и зеркальной струи.".