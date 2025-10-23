Героев, спасавших детей после атаки БпЛА по Харькову, отметил мэр Терехов
Спасателей и полицейских, выносивших малышей из разбомбленного БпЛА детсада, наградили, сообщает ГСЧС.
Как передает МГ «Объектив», 23 октября мэр Харькова Игорь Терехов отметил спасателей ГСЧС, полицейских и коммунальщиков, мужественно ликвидировавших последствия российской атаки по детсаду в Харькове.
В результате удара БпЛА в детском саду вспыхнул пожар, а дети оказались заблокированными в укрытии. Жизнь малышей оказалась под угрозой.
Игорь Терехов поблагодарил каждого, кто в то время оказался рядом и бросился помогать.
«Нет таких слов, которые могли бы в полной мере передать нашу благодарность харьковским спасателям и полицейским за то, что они каждый день делают для города, когда первыми приезжают на места вражеских обстрелов, когда, не колеблясь, рискуют своей жизнью, чтобы спасти других! Если бы не эти храбрецы, которые под звуки сирен и взрывов один за другим выносили детей из задымленного подвала охваченного пламенем здания, последняя вражеская атака по детсаду могла обернуться самой ужасной трагедией для Украины и всего цивилизованного мира. Ведь, напомню, во время обстрела в укрытии находились 48 маленьких детей, воспитательницы, технический персонал», — заявил городской голова.
Также мэр Харькова поблагодарил сотрудников детсада, которые не растерялись и вовремя отвели детей в подвал.
Читайте также: Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, Игорь Терехов, полицейские, спасатели, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Героев, спасавших детей после атаки БпЛА по Харькову, отметил мэр Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 19:39;