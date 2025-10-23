Героев, спасавших детей после атаки БпЛА по Харькову, отметил мэр Терехов

Спасателей и полицейских, выносивших малышей из разбомбленного БпЛА детсада, наградили, сообщает ГСЧС.

Как передает МГ «Объектив», 23 октября мэр Харькова Игорь Терехов отметил спасателей ГСЧС, полицейских и коммунальщиков, мужественно ликвидировавших последствия российской атаки по детсаду в Харькове.

В результате удара БпЛА в детском саду вспыхнул пожар, а дети оказались заблокированными в укрытии. Жизнь малышей оказалась под угрозой.

Игорь Терехов поблагодарил каждого, кто в то время оказался рядом и бросился помогать.

«Нет таких слов, которые могли бы в полной мере передать нашу благодарность харьковским спасателям и полицейским за то, что они каждый день делают для города, когда первыми приезжают на места вражеских обстрелов, когда, не колеблясь, рискуют своей жизнью, чтобы спасти других! Если бы не эти храбрецы, которые под звуки сирен и взрывов один за другим выносили детей из задымленного подвала охваченного пламенем здания, последняя вражеская атака по детсаду могла обернуться самой ужасной трагедией для Украины и всего цивилизованного мира. Ведь, напомню, во время обстрела в укрытии находились 48 маленьких детей, воспитательницы, технический персонал», — заявил городской голова.

Также мэр Харькова поблагодарил сотрудников детсада, которые не растерялись и вовремя отвели детей в подвал.