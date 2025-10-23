Героїв, що рятували дітей після атаки БпЛА по Харкову, відзначив мер Терехов

Рятувальників і поліціянтів, які виносили малюків із розбомбленого БпЛА дитсадка, нагородили, повідомляє ДСНС.

Як передає МГ «Об’єктив», 23 жовтня мер Харкова Ігор Терехов відзначив рятувальників ДСНС, поліціянтів і комунальників, які мужньо ліквідували наслідки російської атаки по дитсадку у Харкові.

Внаслідок удару БпЛА у дитячому садочку спалахнула пожежа, а діти опинились заблокованими в укритті. Життя малечі опинилися під загрозою.

Ігор Терехов подякував кожному, хто на той час опинився поряд і кинувся допомагати.

«Немає таких слів, які б могли повною мірою передати нашу вдячність харківським рятувальникам і поліціянтів за те, що вони щодня роблять для міста, коли першими приїжджають на місця ворожих обстрілів, коли, не вагаючись, ризикують своїм життям, аби врятувати інших! Якби не ці сміливці, які під звуки сирен і вибухів один за одним виносили дітей з задимленого підвалу охопленої полум’ям будівлі, остання ворожа атака по дитсадку могла обернутися найжахливішою трагедією для України і всього цивілізованого світу. Адже, нагадаю, під час обстрілу в укритті перебували 48 маленьких діток, виховательки, технічний персонал», – заявив міський голова.

Також мер Харкова подякував співробітникам дитсадка, які не розгубилися і вчасно відвели дітей в підвал.