Сегодня 9 мая: какой праздник и день в истории

9 мая в Украине – День Европы. В мире – Второй день памяти и примирения. В этот день 1913 года на экраны вышел первый фильм о Фантомасе. В 1919-м главой Директории УНР избрали Симона Петлюру. В 1920-м состоялся украинско-польский парад по случаю освобождения Киева от большевиков. В 1945-м гражданам СССР объявили о капитуляции нацистской Германии. В 1950-м была провозглашена Декларация Шумана, которая стала первым шагом к созданию ЕС. В 2004-м в Чечне убили Ахмата Кадырова. А в 2022-м президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Праздники и памятные даты 9 мая

9 мая в Украине и ЕС – День Европы.

В мире – Второй день памяти и примирения.

9 мая в истории

9 мая 1913 года на экраны Франции вышел фильм о Фантомасе. Подробнее.

9 мая 1919 года главой Директории УНР избрали Симона Петлюру. Подробнее.

9 мая 1920 года на Крещатике состоялся украинско-польский парад в честь освобождения Киева от большевиков. Захватчиков выбили из столицы после Первого Зимнего похода армии УНР – в результате совместного наступления украинского и польского войска во время польско-советской войны. Что предшествовало этому дню и происходившее 9 мая в столице УНР, описал в блоге для «Би-би-си Украина» кандидат исторических наук Андрей Руккас.

Польско-украинское наступление было стремительным. Оно началось 25 апреля. Уже 26-го войска поляков вступили в Житомир и Коростень, 27 апреля — освободили Козятин, 29 апреля — Винницу и Жмеринку.

«За несколько дней врагу нанесли серьезное поражение, взяли около двух десятков тысяч пленных, захватили тысячи винтовок, сотни пулеметов и пушек, огромный паровозный и вагонный парк», — пишет Руккас.

Дальше поляки решали, куда продолжать наступление: на Киев или на Юг. Получили данные разведки, что именно Киев большевики будут активно оборонять, – и отправились туда.

«Вместе с поляками наступали и украинцы. Из состава 2-й стрелковой дивизии Армии УНР, которая формировалась в то время на Подолье, выделили комбинированный отряд в 450 штыков, 190 сабель с 12 пулеметами и четырьмя пушками. 27 апреля украинские воины освободили город Могилев на Днестре, жители которого устроили им радостную встречу», – отмечает историк.

Один из курьезных эпизодов освобождения Киева от большевиков произошел 6 мая: польская разведка на трамвае, который шел из Пущи-Водицы, заехала прямо в центр столицы, где взяла в плен восемь красноармейцев – и тем же путем вернулась назад.

«Оказалось, что вражеских войск в Киеве нет. «Красные» решили не обороняться, а сохранили силы и отошли за Днепр. 7 мая в город спокойно вошла сначала с северной стороны польская 7-я кавалерийская бригада, а затем с западной — 1-я пехотная дивизия Легионов… 8 мая в Киев прибыла 6-я стрелковая дивизия армии УНР во главе с полковником Марком Безручко. Еще в феврале 1920 года с согласия польских военных властей в городе Ланьцут началось ее формирование. В дивизию пошли украинские воины, находившиеся тогда в польских лагерях пленных и интернированных», — сообщил Руккас.

Сам парад 9 мая проходил под пальбу из пушек – на левом берегу Днепра шел бой с большевиками за плацдарм в районе Дарницы. Хотя по плану принимать парад должны были Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский, они сразу после встречи в Киеве выехали: Петлюра — в Могилев-Подольский, Пилсудский — в Варшаву. «За старшего» остался генерал Эдвард Рыдз-Смиглы, командующий польской 3-й Армией. А рядом с ним стоял командир украинской 6-й дивизии полковник Безручко и представители иностранных государств: французский полковник Шарль-Густав Анот и японский военный атташе майор Ямаваки.

«Украинских воинов, шагавших по центральной улице Киева, замыкая парад победоносных польских частей, охватывали противоречивые чувства: радость, уныние и даже стыд, — пишет кандидат исторических наук. – О них в своих воспоминаниях метко написал тогдашний старшина штабной сотни 6-й стрелковой дивизии хорунжий Петр Самутин… «Родной наш Киев! Не мы завоевывали тебя, не мы вошли в тебя победителями, — говорится в воспоминаниях. – Не наш командир делал смотр войскам и принимал дефиляду. Мы были в роли вежливо приглашенных гостей, но не хозяевами. Присутствие французов и японцев еще больше подавляло нас. Наверное, во время марша они сосчитали каждого нашего стрелка и сравнили наши силы и польские… Нам было стыдно за себя. Нас же 45 миллионов, а где мы? Еще раз подтвердилось, что только сила, и то собственная сила, творит государство!»

9 мая 1945 года гражданам СССР объявили о капитуляции нацистской Германии. В этот день в Москву доставили самолетом акт о капитуляции, подписанный по требованию Сталина 8 мая – второй раз после капитуляции 7 мая в Реймсе. Подробнее.

9 мая 1950 года провозгласили Декларацию Шумана, которая стала первым шагом к дальнейшему созданию Европейского Союза. Подробнее.

9 мая 2004 года в результате подрыва взрывчатки во время праздничных мероприятий по случаю Дня победы погиб президент Чечни Ахмат Кадыров. Подробнее.

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, известный как «Ленд-лиз для Украины». Подробнее.

Церковный праздник 9 мая

9 мая отмечают перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, чтят память пророка Исайи. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 мая идет дождь, то летом не будет засухи и будет хороший урожай.

Если холодно, то потеплеет только на Троицу.

Если зацвела калина, то можно купаться в прудах.

Что нельзя делать 9 мая

Нельзя плавать в открытых водоемах – в реках, озерах и море.

Нельзя тяжело работать.

Нельзя стричь овец.