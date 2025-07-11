У Харкові пошкоджена стоматологічна клініка, пологовий будинок (фото/відео)

У Харківській облпрокуратурі опублікували відео із місця ранкового обстрілу міста.

За даними правоохоронців, близько 05:30 по Харкову вдарили два безпілотники.

“Ворог, порушуючи закони та звичаї війни, із застосуванням БпЛА попередньо, «Герань-2» завдав два удари по Салтівському району міста Харкова. Під ударами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка та освітній заклад”, – повідомив прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Микола Гармаш.

Тим часом у ГУ ДСНС України у Харківській області зазначили: на місцях “прильотів” почалися пожежі.

“Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку. Загальна площа займання — близько 50 кв. м. Пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та авто. Попередньо — 9 постраждалих“, – пишуть у ДСНС.

Нагадаємо, вранці 11 липня росіяни атакували Харків. Мер міста Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили, що в Харкові прилетіло в районі житлової забудови. За даними мера, удар був по центру, постраждав медичний заклад, що працює, – там вилетіли шибки. За інформацією начальника ХОВА, в Салтівському районі – влучання у триповерхову будівлю та у двір, виникла пожежа. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі. Відомо, що внаслідок обстрілу є близько десятка постраждалих.