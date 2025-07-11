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Повреждена стоматологическая поликлиника, роддом – фото/видео с мест ударов

Происшествия 08:35   11.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Повреждена стоматологическая поликлиника, роддом – фото/видео с мест ударов

В Харьковской облпрокуратуре опубликовали видео с места утреннего обстрела города. 

По данным правоохранителей, около 05:30 по Харькову ударили два беспилотника.

«Враг, нарушая законы и обычаи войны, с применением БпЛА предварительно, «Герань-2» нанес два удара по Салтовскому району города Харькова. Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадали роддом, стоматологическая клиника и образовательное учреждение», – сообщил прокурор отдела процессуального руководства и поддержания публичного обвинения управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Николай Гармаш.

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили: на местах «прилетов» начались пожары.

Обстрел Харькова 11 июля 2025

«В результате ударов произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома. Общая площадь возгорания — около 50 кв. м. Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто», – пишут в ГСЧС.

Напомним, утром 11 июля армия РФ атаковала Харьков. Мэр города Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили, что в Харькове прилетело в районе жилой застройки. По данным мэра, удар был по центру, пострадало работающее медицинское учреждение – там вылетели стекла. По информации начальника ХОВА, в Салтовском районе — попадание в трехэтажное здание и во двор, возник пожар. Известно, что в результате обстрелов есть около десятка пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре опубликовали видео с места утреннего обстрела города. ".