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Росіяни били з авіації, де наступали на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:46   11.07.2025
Вікторія Яковенко
Росіяни били з авіації, де наступали на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в напрямку Петро-Іванівки. Від авіаційних ударів противника постраждали райони населених пунктів Великий Бурлук, Одрадне та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі атакував в районі населеного пункту Степова Новоселівка, бій триває.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулось 20 боїв, п’ять з яких тривають. Ворог атакував у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 16:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".