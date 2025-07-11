Росіяни били з авіації, де наступали на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в напрямку Петро-Іванівки. Від авіаційних ударів противника постраждали райони населених пунктів Великий Бурлук, Одрадне та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі атакував в районі населеного пункту Степова Новоселівка, бій триває.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулось 20 боїв, п’ять з яких тривають. Ворог атакував у районах низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.