Россияне били из авиации, где наступали на Харьковщине: данные ГШ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление врага в направлении Петро-Ивановки. От авиационных ударов противника пострадали районы населённых пунктов Великий Бурлук, Отрадное и Ольховатка.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды атаковал в районе населенного пункта Степовая Новоселовка, бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боев, пять из которых продолжаются. Враг атаковал в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Новый Мир в Харьковской области.