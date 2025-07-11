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Россияне били из авиации, где наступали на Харьковщине: данные ГШ на 16:00

Фронт 16:46   11.07.2025
Виктория Яковенко
Россияне били из авиации, где наступали на Харьковщине: данные ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление врага в направлении Петро-Ивановки. От авиационных ударов противника пострадали районы населённых пунктов Великий Бурлук, Отрадное и Ольховатка.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды атаковал в районе населенного пункта Степовая Новоселовка, бой продолжается.

На Лиманском направлении сегодня произошло 20 боев, пять из которых продолжаются. Враг атаковал в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Новый Мир в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".