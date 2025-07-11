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Синєгубов: 14 постраждалих за добу на Харківщині через обстріли

Події 09:04   11.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: 14 постраждалих за добу на Харківщині через обстріли Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону.

“У м. Харків постраждали девʼять людей; у с. Мирне Кіндрашівської громади постраждали 57-річний чоловік і 66-річна жінка; у м. Куп’янськ загинув 43-річний чоловік, постраждала 73-річна жінка; у с. Лиман Вовчанської громади постраждав 74-річний чоловік; у м. Чугуїв постраждала 65-річна жінка”, – написав начальник ХОВА.

Протягом доби ворог випустив по Харкову та області:

▪️12 некерованих авіаційних ракет;

▪️3 КАБ;

▪️7 БпЛА типу «Шахед»;

▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️5 fpv-дронів.

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджений магазин, гараж, у пологовому будинку та багатоповерхівці повилітали вікна, у Куп’янському районі пошкоджені три приватні будинки, школа та авто, у Чугуївському – під ударом опинилися будинки, завод та лікарня.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; ;

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 09:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону.".