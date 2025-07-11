Синегубов: 14 пострадавших за сутки на Харьковщине из-за обстрелов
Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона.
«В Харькове пострадали девять человек; в с. Мирное Кондрашовской громады пострадали 57-летний мужчина и 66-летняя женщина; в г. Купянск погиб 43-летний мужчина, пострадала 73-летняя женщина; в с. Лиман Волчанской громады пострадал 74-летний мужчина; в г. Чугуеве пострадала 65-летняя женщина», – пишет начальник ХОВА.
В течение суток враг выпустил по Харькову и области:
▪️12 неуправляемых авиационных ракет;
▪️3 КАБ;
▪️7 БпЛА типа «Шахед»;
▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️5 fpv-дронов.
В результате обстрелов в Харькове поврежден магазин, гараж, в роддоме и многоэтажке повылетали окна, в Купянском районе повреждены три частных дома, школа и авто, в Чугуевском – под ударом оказались дома, завод и больница.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 09:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона.".