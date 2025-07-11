Синегубов: 14 пострадавших за сутки на Харьковщине из-за обстрелов

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях обстрелов региона.

«В Харькове пострадали девять человек; в с. Мирное Кондрашовской громады пострадали 57-летний мужчина и 66-летняя женщина; в г. Купянск погиб 43-летний мужчина, пострадала 73-летняя женщина; в с. Лиман Волчанской громады пострадал 74-летний мужчина; в г. Чугуеве пострадала 65-летняя женщина», – пишет начальник ХОВА.

В течение суток враг выпустил по Харькову и области:

▪️12 неуправляемых авиационных ракет;

▪️3 КАБ;

▪️7 БпЛА типа «Шахед»;

▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️5 fpv-дронов.

В результате обстрелов в Харькове поврежден магазин, гараж, в роддоме и многоэтажке повылетали окна, в Купянском районе повреждены три частных дома, школа и авто, в Чугуевском – под ударом оказались дома, завод и больница.