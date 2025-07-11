Укриття в Харкові було зачинено під час атаки БпЛА – реакція прокуратури 📹

Правоохоронці перевірили в Харкові низку укриттів. Це зробили після інциденту 7 липня – коли одна із захисних споруд виявилась закритою.

«У мережі було поширено відео, на якому зафіксовано, як під час масованої атаки ворожих ударних безпілотників на Харків люди не змогли потрапити до укриття. Крім того, під публікаціями почали з’являтися коментарі мешканців, які повідомляли про аналогічні проблеми з доступом до захисних споруд. Цей факт викликав широкий суспільний резонанс. Органи прокуратури відреагували на ситуацію», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Відео: телеграм-канал «Kharkov-News»

Кажуть, щоб запобігти подібним ситуаціям, ініціювали координаційні заходи з поліцейськими, представниками місцевого самоврядування та ДСНС.

У прокуратурі зазначили: встановили поодинокі випадки, коли вхідні двері до укриттів були зачинені або всередині приміщення зберігалися сторонні предмети — пісок, будматеріали тощо, що унеможливлювало їх повноцінне використання.

«Завдяки оперативному реагуванню відповідні порушення вже наступного дня були усунені. Повідомляємо, що у разі виявлення фактів бездіяльності відповідальних осіб, що могли поставити під загрозу життя чи здоров’я людей, буде вжито заходів реагування. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів для надання правової оцінки, зокрема — на предмет наявності ознак кримінального правопорушення», – уточнили правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 7 липня Харків пережив два нальоти безпілотників. Близько 5-ї години чотири БпЛА вдарили по Шевченківському та Слобідському районах. За даними прокуратури, через ці удари постраждали 36 людей, серед них четверо дітей: брати 7 та 11 років у Шевченківському районі отримали поранення уламками скла, у 3-річної дівчинки зі Слобідського району – вибухове поранення та акубаротравма. Ще одна дитина – з гострою реакцією на стрес. Повторний наліт був близько 10:20. Цього разу шість безпілотників один за одним ударили посеред жвавого житлового кварталу в Холодногірському районі. Через важке поранення в лікарні померла жінка 34 років, ще 34 людини постраждали. Серед них знову четверо дітей і підлітків у віці від 7 до 17 років. У всіх – гостра стресова реакція. Ціллю була будівля Обласного ТЦК і СП, підтвердило командування Сухопутних військ ЗСУ. Там повідомили про трьох поранених військовослужбовців.