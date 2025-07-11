Укрытие в Харькове было закрыто во время атаки БпЛА – реакция прокуратуры 📹

Правоохранители проверили в Харькове ряд укрытий. Это сделали после инцидента 7 июля – когда одно из защитных сооружений оказалось закрытым.

«В сети было распространено видео, на котором зафиксировано, как во время массированной атаки вражеских ударных беспилотников на Харьков люди не смогли попасть в укрытие. Кроме того, под публикациями начали появляться комментарии жителей, которые сообщали об аналогичных проблемах с доступом к защитным сооружениям. Этот факт вызвал широкий публичный резонанс. Органы прокуратуры отреагировали на ситуацию», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Telegram-канал «Kharkov-News»

Говорят, чтобы предотвратить подобные ситуации, инициировали координационные мероприятия с полицейскими, представителями местного самоуправления и ГСЧС.

В прокуратуре отметили: установили единичные случаи, когда входная дверь к укрытиям была закрыта или внутри помещения хранились посторонние предметы — песок, стройматериалы и т.п., что делало невозможным их полноценное использование.

«Благодаря оперативному реагированию соответствующие нарушения уже на следующий день были устранены. Сообщаем, что в случае выявления фактов бездействия ответственных лиц, которые могли поставить под угрозу жизнь или здоровье людей, будут приняты меры реагирования. Материалы будут направлены в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки, в частности на предмет наличия признаков уголовного правонарушения», — уточнили правоохранители.

Напомним, утром 7 июля Харьков пережил два налета беспилотников. Около 5 часов четыре БпЛА ударили по Шевченковскому и Слободскому районам. По данным прокуратуры, из-за этих ударов пострадали 36 человек, среди них четверо детей: братья 7 и 11 лет в Шевченковском районе получили ранения осколками стекла, у 3-летней девочки из Слободского района — взрывное ранение и акубаротравма. Еще один ребенок — с острой реакцией на стресс. Повторный налет был около 10:20. В этот раз шесть беспилотников один за другим ударили посреди оживленного жилого квартала в Холодногорском районе. Там повреждены частные и многоквартирные дома, магазин и автомобиль. Из-за тяжелого ранения в больнице умерла женщина 34 лет, еще 34 человека пострадали. Среди них — еще четверо детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. У всех — острая стрессовая реакция. Целью второго налета было здание Областного ТЦК и СП, подтвердило командование Сухопутных войск ВСУ. Там сообщили о троих раненых военнослужащих.