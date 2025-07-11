У гідропарку в Харкові тонув 14-річний підліток: подробиці
Хлопця з води вчасно витягли співробітники водно-рятувальної служби. НП сталася 11 липня в Харкові.
“Співробітники водно-рятувальної служби міста Харкова сьогодні, 11 липня, врятували 14-річного хлопця, який почав тонути під час купання. Як повідомили в Департаменті надзвичайних ситуацій, інцидент стався в Удянському гідропарку. Після порятунку дитину передали медикам для подальшого огляду“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Там нагадали, що в Харкові офіційно заборонено купатися у відкритих водоймах. Така сама заборона діє на всій території області, нагадували напередодні в ДСНС. Проте з початку купального сезону вже потонуло щонайменше шість осіб, з яких троє – неповнолітні.
У Патрульній поліції, не покладаючись лише на дотримання громадянами заборон у спеку під 40, нагадали важливі правила безпеки:
✅ Уникайте диких пляжів, крутих берегів, замуленого дна. Такі місця можуть бути небезпечними через непередбачувані підводні течії або неякісний ґрунт.
✅ Не пірнайте у незнайомих місцях, з водорізів та пірсів. Під водою можуть бути перешкоди, які загрожують травмами.
✅ Уникайте плавання поблизу рухомих плавзасобів: човнів, катамаранів, гідроциклів, дощок для серфінгу тощо.
✅ Не грайтеся з захватом рук і ніг, особливо на глибині. Це може призвести до травм або навіть трагедії.
✅ Не плавайте наодинці. Повідомляйте рідним чи друзям про свої плани та місце перебування.
✅ Обирайте лише облаштовані та перевірені водойми, які регулярно контролюються на безпечність.
✅ Розраховуйте свої сили. Не переоцінюйте можливості організму, особливо в спеку.
✅ Будьте обережними з надувними засобами — вітер або течія можуть швидко віднести вас на глибину.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 20:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хлопця з води вчасно витягли співробітники водно-рятувальної служби. НП сталася 11 липня в Харкові".