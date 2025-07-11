В гидропарке в Харькове тонул 14-летний подросток: подробности

Парня из воды вовремя вытащили сотрудники водно-спасательной службы. ЧП случилось 11 июля в Харькове.

«Сотрудники водно-спасательной службы города Харькова сегодня, 11 июля, спасли 14-летнего парня, который начал тонуть во время купания. Как сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел в Удянском гидропарке. После спасения ребенка передали медикам для дальнейшего осмотра», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Там напомнили, что в Харькове официально запрещено купаться в открытых водоемах. Такой же запрет действует на всей территории области, напоминали накануне в ГСЧС. Однако с начала купального сезона уже утонуло не менее шести человек, из которых трое — несовершеннолетние.

В Патрульной полиции, не полагаясь только на соблюдение гражданами запретов в жару под 40, напомнили важные правила безопасности:

✅ Избегайте диких пляжей, крутых берегов, заиленного дна. Такие места могут быть опасны из-за непредсказуемых подводных течений или некачественной почвы.

✅ Не ныряйте в незнакомых местах, с водорезов и пирсов. Под водой могут находиться препятствия, угрожающие травмами.

✅ Избегайте плавания вблизи движущихся плавсредств: лодок, катамаранов, гидроциклов, досок для серфинга и т.д.

✅ Не играйте с захватом рук и ног, особенно на глубине. Это может привести к травмам или даже трагедии.

✅ Не плавайте наедине. Сообщайте родным или друзьям о своих планах и месте пребывания.

✅ Выбирайте только оборудованные и проверенные водоемы, регулярно контролируемые на безопасность.

✅ Рассчитывайте свои силы. Не переоценивайте возможности организма, особенно в жару.

✅ Будьте осторожны с надувными средствами – ветер или течение могут быстро отнести вас на глубину.