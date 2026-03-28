Сегодня 28 марта 2026: какой праздник и день в истории

28 марта проводят самую масштабную экологическую акцию мира – «Час Земли». Сегодня – Всемирный день историка, а в Украине – День географа. В этот день 1797 года запатентовали стиральную машинку. В 1891-м состоялся первый Чемпионат мира по тяжелой атлетике. В 1897-м родился один из основателей ОУН Николай Сциборский. В 1917-м состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады во главе с Михаилом Грушевским. В 1930-м в Турции переименовали Константинополь в Стамбул. В 1939-м войска Франсиско Франко заняли Мадрид, что знаменовало завершение гражданской войны в Испании. В 1953-м в СССР опубликовали указ о «бериевской амнистии». В 1979-м произошла самая крупная авария в атомной энергетике США. В 2022-м мэр Балаклеи Иван Столбовой перешел на сторону оккупантов.

Праздники и памятные даты 28 марта

Сегодня в мире проводят самую масштабную международную экологическую акцию – Час Земли. Всех призывают выключить свет и электроприборы на один час (с 20:30 по 21:30), чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам, а также мерам энергоэффективности.

28 марта – Всемирный день историка и Международный день женщин в музыке.

Последняя суббота марта в Украине – День географа. В мире – День поддержки женщин искусства.

Также отмечают: День еды на палочке, День сорняков, День рождения стиральной машинки.

28 марта в истории

28 марта 1797 года запатентовали первую стиральную машинку. Подробнее.

28 марта 1891 года состоялся первый Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Подробнее.

28 марта 1897 года родился один из основателей и видных деятелей ОУН Николай Сциборский. Подробнее.

28 марта 1917 года состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады под председательством Михаила Грушевского. Подробнее.

28 марта 1930 года в Турции окончательно распрощались с Константинополем, изменив заглавие главного города страны на Стамбул. Подробнее.

28 марта 1939 года войска Франсиско Франко заняли Мадрид, что знаменовало завершение гражданской войны в Испании, продолжавшейся с 1936 года. Подробнее.

28 марта 1953 года в советской газете «Правда» опубликовали указ Верховного совета СССР — об амнистии. В историю эта амнистия вошла как «ворошиловская» (по фамилии подписавшего) или же «бериевская» (по фамилии инициатора). Она стала одним из первых шагов после смерти Сталина, предшествовавшим «оттепели».

Власть в стране пытался перехватить всесильный министр внутренних дел Лаврентия Берия. Человек, который был непосредственным исполнителем и куратором сталинских репрессий, резко «дал заднюю» и решил выпускать из тюрем тех, кого его подчиненные сажали в течение многих лет. Разумеется, о резком прозрении здесь речь не шла. Это был продуманный шаг в ходе борьбы за власть.

В общей сложности амнистировали более 1,2 млн человек. Однако был нюанс. Подавляющее большинство политических «преступников» не планировали освобождать. А их в стране (только по данным Берии, которые тот привел в записке для президиума ЦК КПСС) было более 2,5 миллиона – и эта оценка дискуссионна. Вместо мифических «эсеров», «троцкистов», «шпионов» и других обвиняемых в большинстве случаев в вымышленных преступлениях на свободу вышли заключенные по уголовным статьям. Правда, были ограничения. Амнистировали тех, чей срок не превышал пяти лет. Не освобождали тех, кого приговорили за бандитизм, умышленное убийство или хищение социалистической собственности в особо крупных размерах. Даже в таком виде амнистия привела к дальнейшему всплеску преступности. Поэтому вскоре ее действие ограничили и для части освобожденных вновь ввели уголовное преследование (это прописали летом 1953 года указом «О неприменении амнистии к лицам, осужденным за разбой, ворам-рецидивистам и злостным хулиганам»).

28 марта 1979 года произошла самая крупная авария в атомной энергетике США. Она считалась также самой большой в мире до взрыва реактора Чернобыльской АЭС. Подробнее.

28 марта 2022 года мэр Балаклеи Иван Столбовой перешел на сторону оккупантов. После нескольких дней отсутствия с ним связи Столбовой вернулся в Балаклею и сразу «пошел в народ» — агитировать за присоединение к «русскому миру».

Церковный праздник 28 марта

28 марта — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Чтят память преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского. Подробнее.

Народные приметы

Если утром 28 марта туман, то будет богатый урожай овощей, фруктов и злаков.

Если слышно гром, то дожди будут затяжными.

Дождь в этот день — к урожайному году.

Что нельзя делать 28 марта

Нельзя ссориться и сплетничать.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также домашней работой: уборкой, стиркой, рукоделием.

Нельзя шумно праздновать и употреблять алкоголь.