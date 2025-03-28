Сегодня 28 марта: какой праздник и день в истории

28 марта – Всемирный день историка. В этот день 1797 года запатентовали стиральную машинку. В 1891-м состоялся первый Чемпионат мира по тяжелой атлетике. В 1897-м родился один из основателей ОУН Николай Сциборский. В 1917-м состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады во главе с Михаилом Грушевским. В 1930-м в Турции переименовали Константинополь в Стамбул. В 1939-м войска Франсиско Франко заняли Мадрид, что знаменовало завершение гражданской войны в Испании. В 1979-м произошла самая крупная авария в атомной энергетике США. В 2022-м мэр Балаклеи Иван Столбовой перешел на сторону оккупантов.

Праздники и памятные даты 28 марта

28 марта – Всемирный день историка.

Также отмечают: День еды на палочке, День сорняков, День рождения стиральной машинки.

28 марта в истории

28 марта 1797 года запатентовали первую стиральную машинку. Подробнее.

28 марта 1891 года состоялся первый Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Местом проведения стала столица Великобритании – Лондон. Участие же приняли всего семь спортсменов из шести стран.

«Без критериев веса победил местный – британец Эдвард Лоуренс Леви и стал первым чемпионом мира. За два месяца до соревнований 39-летний Леви выиграл также впервые организованный Чемпионат Британии по тяжелой атлетике среди любителей и установил 14 мировых рекордов до 1894 года. На первых современных Олимпийских играх, состоявшихся в Афинах в 1896 году, он присутствовал не как спортсмен, а как член жюри», — сообщает Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

Практически в течение столетия этот вид спорта был только мужским. Первый Чемпионат мира среди женщин провели в 1987 году в США. А первый комбинированный Чемпионат мира среди мужчин и женщин состоялся в Германии – в Донауэшингене в 1991 году. В 2000 году соревнования по тяжелой атлетике среди женщин включили в программу Олимпийских игр (впервые это произошло во время Игр в Сиднее).

«Если мы сравним чемпионат мира 1891 года в Лондоне, где соревновались семь спортсменов, с чемпионатом мира IWF в Хьюстоне 2015 года, где участвовали 324 человека из 76 стран и 261 женщина из 72 стран, мы можем легко увидеть эволюцию», — отмечают в IWF.

28 марта 1897 года родился один из основателей и видных деятелей ОУН Николай Сциборский. Подробнее.

28 марта 1917 года состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады под председательством Михаила Грушевского. Подробнее.

28 марта 1930 года в Турции окончательно распрощались с Константинополем, изменив заглавие главного города страны на Стамбул. Подробнее.

28 марта 1939 года войска Франсиско Франко заняли Мадрид, что знаменовало завершение гражданской войны в Испании, продолжавшейся с 1936 года. Подробнее.

28 марта 1979 года произошла самая крупная авария в атомной энергетике США. Она считалась также самой большой в мире до взрыва реактора Чернобыльской АЭС. Подробнее.

28 марта 2022 года мэр Балаклеи Иван Столбовой перешел на сторону оккупантов. После нескольких дней отсутствия с ним связи Столбовой вернулся в Балаклею и сразу «пошел в народ» — агитировать за присоединение к «русскому миру».

Церковный праздник 28 марта

28 марта чтят память преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского. Подробнее.

Народные приметы

Если утром 28 марта туман, то будет богатый урожай овощей, фруктов и злаков.

Если слышно гром, то дожди будут затяжными.

Дождь в этот день — к урожайному году.

Что нельзя делать 28 марта

Нельзя ссориться, злиться, злословить.

Нельзя думать о плохом.

Не следует в этот день выворачивать карманы.