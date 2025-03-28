Сьогодні 28 березня: яке свято та день в історії

28 березня – Всесвітній день історика. У цей день 1797 року запатентували пральну машинку. У 1891-му відбувся перший Чемпіонат світу із важкої атлетики. У 1897-му народився один із засновників ОУН Микола Сціборський. У 1917-му відбулося перше засідання Української Центральної Ради на чолі з Михайлом Грушевським. У 1930-му в Туреччині перейменували Константинополь на Стамбул. У 1939-му війська Франсіско Франко зайняли Мадрид, що знаменувало завершення громадянської війни в Іспанії. У 1979-му сталася найбільша аварія в атомній енергетиці США. У 2022-му мер Балаклії Іван Столбовий перейшов на бік окупантів.

Свята та пам’ятні дати 28 березня

28 березня – Всесвітній день історика.

Також відзначають: День їжі на паличці, День бур’янів, День народження пральної машини.

28 березня в історії

28 березня 1797 року запатентували першу пральну машинку. Докладніше.

28 березня 1891 року відбувся перший Чемпіонат світу з важкої атлетики. Місцем проведення стала столиця Великої Британії – Лондон. Участь же взяли лише сім спортсменів із шести країн.

“Без критеріїв ваги переміг місцевий – британець Едвард Лоуренс Леві та став першим чемпіоном світу. За два місяці до змагань 39-річний Леві виграв — також вперше організований Чемпіонат Британії з важкої атлетики серед аматорів і встановив 14 світових рекордів до 1894 року. На перших сучасних Олімпійських іграх, що відбулися в Афінах у 1896 році, він був присутній не як спортсмен, а як член журі”, — повідомляє Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF).

Майже протягом століття цей вид спорту був лише чоловічим. Перший Чемпіонат світу серед жінок провели у 1987 році в США. А перший комбінований Чемпіонат світу серед чоловіків та жінок відбувся у Німеччині – у Донауешингені у 1991 році. У 2000-му змагання з важкої атлетики серед жінок включили до програми Олімпійських ігор (вперше це сталося під час Ігор у Сіднеї).

“Якщо ми порівняємо чемпіонат світу 1891 року в Лондоні, де змагалися сім спортсменів, із чемпіонатом світу IWF у Х’юстоні у 2015 році, де брали участь 324 чоловіки з 76 країн і 261 жінка з 72 країн, ми можемо легко побачити еволюцію», – відзначають в IWF.

28 березня 1897 року народився один із засновників та видатних діячів ОУН Микола Сціборський. Докладніше.

28 березня 1917 року відбулося перше засідання Української Центральної Ради під головуванням Михайла Грушевського. Докладніше.

28 березня 1930 року в Туреччині остаточно розпрощалися з Константинополем, змінивши назву головного міста держави на Стамбул. Докладніше.

28 березня 1939 року війська Франсіско Франко зайняли Мадрид, що знаменувало завершення громадянської війни в Іспанії, котра тривала з 1936 року. Докладніше.

28 березня 1979 року сталася найбільша аварія в атомній енергетиці США. Вона вважалася також найбільшою у світі до вибуху реактора Чорнобильської АЕС. Детальніше.

28 березня 2022 року мер Балаклії Іван Столбовий перейшов на бік окупантів. Після кількох днів відсутності з ним зв’язку Столбовий повернувся до Балаклії та відразу “пішов у народ” – агітувати за приєднання до “русского мира”.

Церковне свято 28 березня

28 березня вшановують пам’ять преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вранці 28 березня туман, то буде багатий урожай овочів, фруктів і злаків.

Якщо чути грім, то дощі будуть затяжними.

Дощ у цей день – до врожайного року.

Що не можна робити 28 березня

Не можна сваритися, злитися, лихословити.

Не можна думати про погане.

Не слід цього дня вивертати кишені.