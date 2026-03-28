Терехов скликає позачергову сесію Харківської міськради: що вирішуватимуть

Харківський міський голова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання сесії на 29 березня. Вона розпочнеться о 12:00 у дистанційному режимі, повідомила пресслужба мерії.

На порядку денному сесії – вісім питань та розділ “Різне”. Депутати будуть вносити зміни до міського бюджету, Програми економічного та соціального розвитку та програми інновацій в охороні здоров’я на 2026 рік.

Також планують продовжити дію пільг із місцевих податків. Нагадаємо, пільги діють для харківського бізнесу. З 1 квітня 2024 року рішенням міськради для фізичних, юридичних осіб та підприємців скасували податки на оренду комунальної власності. Ставка земельного податку становить 0%. Також ставку податку на нерухомість встановили на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку 4 групи надали стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.

Також на порядку денному сесії – питання комунальної власності, оцінки землі, нагородження почесною грамотою міськради та затвердження перспективної мережі установ профільної середньої освіти академічного спрямування.