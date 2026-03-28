Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
Харьковский городской голова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве сессии на 29 марта. Она начнется в 12:00 в дистанционном режиме, сообщила пресс-служба мэрии.
В повестке дня сессии — восемь вопросов и раздел «Разное». Депутаты будут вносить изменения в городской бюджет, Программу экономического и социального развития и программу инноваций в здравоохранении на 2026 год.
Также планируют продлить действие льгот по местным налогам. Напомним, льготы действуют для харьковского бизнеса. С 1 апреля 2024 года решением горсовета для физических, юридических лиц и предпринимателей отменили налоги на аренду комунальной собственности. Ставка земельного налога составляет 0%. Также ставка налога на недвиживость установили на уровне 0%. Кроме того, плательщикам единого налога 4-й группы предоставили стопроцентное уменьшение налоговых обязательств.
Также в повестке сессии — вопросы коммунальной собственности, оценки земли, награждения почетной грамотой горсовета и утверждения перспективной сети учреждений профильного среднего образования академического направления.
- • Дата публикации материала: 28 марта 2026 в 11:30;