Новости Харькова — главное за 28 марта: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:28
Одна тревога за ночь
Одна воздушная тревога была в Харькове в ночь с 27 на 28 марта. Ее объявили в 03:23, а отбой дали в 03:57. Ее причиной стала активность российской тактической авиации над Белгородскаой областью. Обошлось без КАБов в сторону Харьковщины. Воздушные силы ВСУ информировали о пусках бомб в сторону соседней Сумской области.
В небе Украины ночью фиксировали российские «Шахеды». В основном, по сообщениям ВС ВСУ, они залетали с юга.
По состоянию на 07:28 тревога сохраняется в части Одесской и Николаевской областей. На Харьковщине на утро — без угроз в небе.
